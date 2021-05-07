Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Вратарь Канады: последняя минута финала с Россией длилась дольше, чем весь остальной матч

Вратарь Канады: последняя минута финала с Россией длилась дольше, чем весь остальной матч
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
Аудио-версия:

Вратарь юниорской сборной Канады Бенджамин Годро прокомментировал победу команды над сборной России в финале юниорского чемпионата мира 2021 года (5:3).

«Лидеры команды не теряли хладнокровия после первого периода, поддерживали всех в раздевалке, это придало нам уверенности на второй период, мы вышли и взяли игру под контроль.

Небольшая вратарская дуэль была, но в конечном итоге значение имеет только победа. Раньше я расстраивался, пропуская гол, но работал над этим. Надо сконцентрироваться, забыть о пропущенной шайбе и делать следующий сейв.

Было непросто набрать игровую форму, когда многие ребята вообще не играли в этом сезоне. У нас получилось, это помогло нам дойти до золота.

Смотреть на тающие секунды на табло — потрясающе, последняя минута длилась дольше, чем весь матч. Но когда Шейн Райт добавил вишенку на торт за 40 секунд, эти чувства невозможно описать, просто нереально!» — передаёт слова Годро корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

14 лет без золота. Россия дважды вела в счёте, но проиграла Канаде главный матч ЮЧМ
Всё решил второй период и шикарные броски форвардов «кленовых листьев».
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021