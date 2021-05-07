Вратарь Канады: последняя минута финала с Россией длилась дольше, чем весь остальной матч

Вратарь юниорской сборной Канады Бенджамин Годро прокомментировал победу команды над сборной России в финале юниорского чемпионата мира 2021 года (5:3).
«Лидеры команды не теряли хладнокровия после первого периода, поддерживали всех в раздевалке, это придало нам уверенности на второй период, мы вышли и взяли игру под контроль.
Небольшая вратарская дуэль была, но в конечном итоге значение имеет только победа. Раньше я расстраивался, пропуская гол, но работал над этим. Надо сконцентрироваться, забыть о пропущенной шайбе и делать следующий сейв.
Было непросто набрать игровую форму, когда многие ребята вообще не играли в этом сезоне. У нас получилось, это помогло нам дойти до золота.
Смотреть на тающие секунды на табло — потрясающе, последняя минута длилась дольше, чем весь матч. Но когда Шейн Райт добавил вишенку на торт за 40 секунд, эти чувства невозможно описать, просто нереально!» — передаёт слова Годро корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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