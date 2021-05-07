Сборная России на ЮЧМ-2022 сыграет в группе со Швецией, Беларусью, Чехией и Германией

Стали известны группы юниорского чемпионата мира по хоккею 2022 года.



Как сообщает пресс-служба ИИХФ, сборная России на следующем ЮЧМ попадёт в одну группу со сборными Швеции, Беларуси, Чехии и Германии.



Сборная Канады сыграет в одной группе с национальными командами Финляндии, США, Швейцарии и Латвии.

Таким образом, состав участников следующего ЮЧМ не изменился, поскольку турниры первого и второго дивизиона были отменены из-за пандемии коронавируса.

В финальном матче юниорского чемпионата мира 2021 года сборная России уступила команде Канады со счётом 3:5. На шайбы Матвея Мичкова, Дмитрия Бучельникова и Владимира Грудинина голами ответили Коннор Бедард, Шейн Райт (2), Бреннан Отман и Логан Стэнковен.



Напомним, на групповом этапе Россия заняла второе место в турнирной таблице группы В, набрав девять очков в четырёх встречах. В четвертьфинале российский коллектив оказался сильнее сборной Беларуси (5:2), а в полуфинале наша команда с минимальным преимуществом победила сборную Финляндии (6:5).



Канада завершила групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы А с 12 очками, не потерпев ни одного поражения. В четвертьфинале канадцы разгромили Чехию со счётом 10:3, а в полуфинале крупно обыграли Швецию — 8:1.