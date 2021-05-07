Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Пашков: не считаю серебро сборной России на ЮЧМ-2021 достижением

Пашков: не считаю серебро сборной России на ЮЧМ-2021 достижением
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал поражение сборной России в финале юниорского чемпионата мира с национальной командой Канады (3:5).

«Проблемы есть, за это будет отвечать Лещёв. Вот пускай он их и ищет.

Слабая игра вратаря Иванова? Я никогда не критикую вратарей. У него есть свои сильные и слабые стороны. Об этом надо говорить не в интернете.

Серебро нашей сборной можно оценивать по-разному. Я, например, не считаю это достижением. Да я и не рассчитывал на золото, потому что команда, несмотря на хороший состав, совершенно не имела опыта с канадцами. Поэтому обыграть Канаду в этих условиях было бы чудом», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Нереальные чувства от последнего гола!» О чём говорили наши и канадцы после финала ЮЧМ
Последняя минута для чемпионов длилась дольше, чем весь матч, и, когда капитан забил в пустые, все выдохнули.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021