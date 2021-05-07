Пашков: не считаю серебро сборной России на ЮЧМ-2021 достижением

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал поражение сборной России в финале юниорского чемпионата мира с национальной командой Канады (3:5).



«Проблемы есть, за это будет отвечать Лещёв. Вот пускай он их и ищет.



Слабая игра вратаря Иванова? Я никогда не критикую вратарей. У него есть свои сильные и слабые стороны. Об этом надо говорить не в интернете.



Серебро нашей сборной можно оценивать по-разному. Я, например, не считаю это достижением. Да я и не рассчитывал на золото, потому что команда, несмотря на хороший состав, совершенно не имела опыта с канадцами. Поэтому обыграть Канаду в этих условиях было бы чудом», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Нереальные чувства от последнего гола!» О чём говорили наши и канадцы после финала ЮЧМ Последняя минута для чемпионов длилась дольше, чем весь матч, и, когда капитан забил в пустые, все выдохнули.