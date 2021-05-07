Канадцы ликовали с кубком, игроки сборной России тяжело переживали поражение. Фото финала

Сегодня, 7 мая, во Фриско на стадионе «Комерика-центр» в финальном матче юниорского чемпионата мира сборная России уступила команде Канады со счётом 3:5. На шайбы Матвея Мичкова, Дмитрия Бучельникова и Владимира Грудинина голами ответили Коннор Бедард, Шейн Райт (2), Бреннан Отман и Логан Стэнковен.

Нападающий сборной России U18 Матвей Мичков прокомментировал финальный матча ЮЧМ против Канады. В этом матче Матвей отметился голом, а также двумя результативными передачами.



«Мы приехали сюда за золотом, поэтому серебро — это не лучший для нас результат. Будем забывать этот турнир и готовиться к следующим играм. Всё впереди, станем работать дальше и выиграем золото. Дай бог, чтобы всё получилось. Встречусь ли с Бедардом в НХЛ? Всё возможно, я об этом пока не думаю. Ничего не скажу о Бедарде, этот парень выиграл золото, а мы проиграли матч, так сложилось, это жизнь, надо принимать поражение. Поздравляю его с победой, надеюсь, что скоро отыграемся за поражение».

Последний раз юниорская сборная России побеждала на чемпионате мира в 2007 году в Финляндии. С тех пор россияне не знали успеха на 13 турнирах кряду. За это время они четыре раза брали серебряные медали (2008-2009, 2019, 2021) и ещё два раза бронзовые (2011, 2017). Хоккейная сборная Канады, завоевавшая золото юниорского чемпионата мира, обошла Россию по количеству титулов. Победа на ЮЧМ-2021 стала для канадцев четвёртой в истории. Ранее эта сборная брала золото в 2003, 2008 и 2013 годах.

Лучшие кадры с матча Канада — Россия — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов во Фриско.