Челябинский «Трактор» подписал контракт с Алексеем Потаповым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на два года.
32-летний Потапов в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда». В регулярном чемпионате КХЛ он принял участие в 52 матчах, набрав 9 (4+5) очков. В плей-офф в 18 встречах он отметился двумя голевыми передачами.
«Алексей Потапов — двукратный обладатель Кубка Гагарина. Этот фактор был одним из решающих при его подписании в «Трактор». Потапов — универсальный форвард, способный сыграть как в центре, так и на краях атаки. Алексей неуступчив на льду, дисциплинирован, способен создать правильную атмосферу в коллективе. Планируем, что он будет играть одну из центральных ролей при игре в меньшинстве и нейтрализовывать лидеров других команд. Это те составляющие, которых не хватало «Трактору» в прошлом сезоне и особенно в плей-офф, где большая нагрузка ложилась на иностранцев, игравших в меньшинстве и большинстве», — прокомментировал подписание контракта генеральный директор челябинского клуба Иван Савин.
- 7 мая 2021
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