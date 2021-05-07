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Плющев: не ждём, когда появятся таланты. Выпуск игроков уровня Мичкова мы ставим на поток

Плющев: не ждём, когда появятся таланты. Выпуск игроков уровня Мичкова мы ставим на поток
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев подвёл итоги завершившегося юниорского чемпионата мира.

«Сборная России была достойна победы. До финала канадцы забросили 46 (!) шайб, из которых больше половины — в ворота шведов и чехов (!). Уровень подготовки наших юниоров заметно вырос за последние годы. Второй год подряд юниоры вышли в финал. Пять лет назад о такой стабильности можно было только мечтать. Сейчас это уже реальность. Команда у нас молодая, перспективная. Многие ребята на год были младше других участников. Отметил бы не только юное дарование — 16-летнего Матвея Мичкова, который для своих лет показывает очень зрелый уровень хоккея. Игроков такого уровня у нас 4-5 человек. То есть мы не просто ждём, когда появятся таланты, а ставим их производство на поток», — сказал Плющёв «Чемпионату».

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