Плющев: не ждём, когда появятся таланты. Выпуск игроков уровня Мичкова мы ставим на поток

Заслуженный тренер России Владимир Плющев подвёл итоги завершившегося юниорского чемпионата мира.
«Сборная России была достойна победы. До финала канадцы забросили 46 (!) шайб, из которых больше половины — в ворота шведов и чехов (!). Уровень подготовки наших юниоров заметно вырос за последние годы. Второй год подряд юниоры вышли в финал. Пять лет назад о такой стабильности можно было только мечтать. Сейчас это уже реальность. Команда у нас молодая, перспективная. Многие ребята на год были младше других участников. Отметил бы не только юное дарование — 16-летнего Матвея Мичкова, который для своих лет показывает очень зрелый уровень хоккея. Игроков такого уровня у нас 4-5 человек. То есть мы не просто ждём, когда появятся таланты, а ставим их производство на поток», — сказал Плющёв «Чемпионату».
- 7 мая 2021
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