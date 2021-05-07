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Фетисов: сравнение Мичкова с Овечкиным в таком возрасте не имеет места быть

Фетисов: сравнение Мичкова с Овечкиным в таком возрасте не имеет места быть
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился впечатлениями от юниорского чемпионата мира по хоккею, по итогам которого сборная России заняла второе место, уступив в финале турнира национальной команде Канады.

«Я бы хотел ребят поздравить. Не зря я не спал сегодня, был с ребятами душой и сердцем и, конечно, переживал за команду. Хотелось бы отметить, что все ребята сыграли очень хорошо.

Сравнение Мичкова с Овечкиным в таком возрасте не имеет места быть. У нас есть много примеров того, что с такого возраста, когда ребята подают надежды, до большого хоккея что-то происходит в жизни и не всегда удаётся довести их до этого качества. Но надеемся, парень талантливый, что он сумеет побить все рекорды наших знаменитых хоккеистов», — приводит слова Фетисова «РБК-Спорт».

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Последняя минута для чемпионов длилась дольше, чем весь матч, и, когда капитан забил в пустые, все выдохнули.
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