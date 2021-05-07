Фетисов: сравнение Мичкова с Овечкиным в таком возрасте не имеет места быть

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился впечатлениями от юниорского чемпионата мира по хоккею, по итогам которого сборная России заняла второе место, уступив в финале турнира национальной команде Канады.
«Я бы хотел ребят поздравить. Не зря я не спал сегодня, был с ребятами душой и сердцем и, конечно, переживал за команду. Хотелось бы отметить, что все ребята сыграли очень хорошо.
Сравнение Мичкова с Овечкиным в таком возрасте не имеет места быть. У нас есть много примеров того, что с такого возраста, когда ребята подают надежды, до большого хоккея что-то происходит в жизни и не всегда удаётся довести их до этого качества. Но надеемся, парень талантливый, что он сумеет побить все рекорды наших знаменитых хоккеистов», — приводит слова Фетисова «РБК-Спорт».
- 7 мая 2021
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