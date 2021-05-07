Кожевников: наши юниоры значительно прибавили, через год команда будет ещё сильнее

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что российские юниоры практически не уступали канадцам в финале юниорского чемпионата мира.



«Финальный матч между российской и канадской сборными стал настоящим украшением юниорского чемпионата мира. Ещё лет несколько лет назад о золотых медалях на юниорском первенстве мы могли только мечтать. Сейчас уже два года подряд наши ребята выходят в финал. Канадцы показатели себя мощной отлаженной командой во всех линиях. Тем не менее мы смогли трижды их огорчить, и всё могло в матче развернуться в другую сторону. По крайней мере, по броскам мы им не уступили. Наши ребята очень неудачно провели второй отрезок — дважды пропустили, да и в большинстве ничего не смогли сделать. Но ничего. В целом команда Альберта Лещёва выглядела очень достойно. Видно, что наши юниоры за последние годы значительно прибавили. Даёт свои плоды программа системы подготовки «Красная машина». Через год сборной России будет по силам выиграть юниорский чемпионат мира. У нас команда будет ещё сильнее», — сказал Кожевников «Чемпионату».

«Нереальные чувства от последнего гола!» О чём говорили наши и канадцы после финала ЮЧМ Последняя минута для чемпионов длилась дольше, чем весь матч, и, когда капитан забил в пустые, все выдохнули.