Третьяк: национальной сборной России надо брать пример с юниорской, как они атаковали

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал поражение сборной России в финале юниорского чемпионата мира с национальной командой Канады (3:5).



«Я по итогам турнира поздравил команду, поблагодарил ребят и тренеров. Сказал, что хорошая команда. Они в первой же игре против американцев доказали это, когда отыграли такой счёт и вырвали победу. Этот турнир показал, что у этих ребят есть большой характер. У нас растёт хорошая молодёжь, но нападение сильнее, чем игроки обороны. Я просто наслаждался действием наших нападающих. У них не всё получалось, но они играли остроумно, грациозно. Думаю, что нашей национальной команде надо брать пример, как они атаковали, как играли в большинстве.



Финальный матч Канада — Россия — это венец всего хоккея. Все болельщики ждут, чтобы Канада и Россия играли в финале. Действительно, играли две достойные команды, но у нас немножко силёнок не хватило. Потому что долгий матч с Финляндией дал о себе знать. Канадцы же были удачливее, чем мы. Мы провели достояний финал, поэтому поздравляю всех с серебряной медалью. Уже второй год подряд. К сожалению, не добрались до золота», — приводит слова Третьяка Sport24.