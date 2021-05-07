Главный тренер «Сан-Хосе»: катание Кныжова — настоящий дар для человека его габаритов

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:2. Защитник «акул» Николай Кныжов за 19.17 на льду отдал голевой пас, один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Боб Бьюгнер оценил игру российского защитника.



«Молодые игроки очень часто пытаются сделать больше, чем нужно. Кныжов с этой проблемой быстро справился. Он играет просто и рационально. У него великолепное катание, особенно для человека его габаритов. Это настоящий дар. Ну и его умение постоять за себя и за партнёров — тоже очень ценное качество. Он никому не позволяет вольностей. Для нашей команды его жёсткость очень кстати», — приводит слова Бьюгнера сайт NHL.



В матче с «Колорадо» в среду Кныжов стал лучшим в составе обеих команд по числу силовых приёмов (5).

«Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» благодаря ассистам Кныжова и Барабанова