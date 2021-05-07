Кагарлицкий — про уход из «Динамо»: после хорошего сезона это стало неожиданностью

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий рассказал, как проходил процесс расставания с клубом после того, как руководство совместно с главным тренером Алексеем Кудашовым приняло решение не продлевать соглашения с рядом игроков.



«Мне сказали, что Алексей Кудашов не заинтересован во мне. Мой уход из «Динамо» стал для меня неожиданностью, ведь я провёл достаточно хороший сезон. Мы с ним не разговаривали на этот счёт, так как не было подходящего момента. Мне было бы интересно пообщаться с ним на этот счёт. Что ж, случилось то, что случилось. Не знаю, как всё дальше сложится. Мне сказали, что на данном этапе со мной не будут продлевать контракт», — приводит слова игрока AllHockey.



Ранее появлялась информация, что Кагарлицкий может пополнить состав уфимского «Салавата Юлаева».

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