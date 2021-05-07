Литовченко рассказал о причине ухода из «Автомобилиста»

Новичок «Сибири» Вячеслав Литовченко прокомментировал свой уход из «Автомобилиста» и рассказал о недоверии со стороны главного тренера клуба Билла Питерса.



«Если почитать комментарии болельщиков «Автомобилиста» под новостью об ушедших игроках, то там многие негодуют насчёт моего ухода. Мне это, безусловно, приятно. Значит, болельщики видели, что я старался и выкладывался, играя за клуб. Наверное, это самое главное — оценка болельщиков. Мой уход – это решение руководства? Никакого общения и как таковых переговоров с «Автомобилистом» не было. На самом деле я ещё в декабре догадывался, что, скорее всего, в этом клубе после окончания контракта я не останусь. Видел, как меня используют, понимал, что тренер на меня особо не рассчитывает.



Даже если не углубляться, можно заметить, как сократилось моё игровое время с приходом Билла Питерса. Если говорить более подробно, то, например, на большинство я и так особо не претендовал. Но даже партнёры удивлялись и не понимали, почему я не играю в меньшинстве. Я всегда был одним из самых полезных игроков команды именно в меньшинстве, а тут меня вдруг перестали использовать в этом компоненте. Хотя какого-то разлада или переломного момента не было. Не знаю, кто отвечал за выбор игроков на меньшинство: Питерс или его помощник. Поэтому мне сложно говорить о каком-то личном отношении ко мне со стороны того или иного тренера. Но, повторюсь, это не та ситуация, когда я считаю себя таким хорошим, которому не дают играть», — приводит слова игрока официальный сайт КХЛ.



«Сибирь» заключила с 31-летним Литовченко однолетний контракт. Форвард дебютировал в КХЛ в 2009 году, отыграл за родной «Амур» 10 сезонов, а в 2018 году перебрался в Екатеринбург. В «Автомобилисте» провёл три сезона (по настоящий момент). Литовченко пять раз играл в розыгрыше Кубка Гагарина (26 матчей, 9 (6+3) очков). В регулярных сезонах КХЛ форвард сыграл 469 матчей, набрав 111 очков (50+61).

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