Игроки «Кэпиталз» Уилсон и Овечкин связались с Панариным после драки в матче команд

Нападающие «Вашингтона» Том Уилсон и Александр Овечкин связывались с нападающим «Рейнджерс» Артемием Панариным после инцидента в матче команд, сообщает инсайдер TSN.
Инцидент случился в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем подключились их партнёры по командам, в том числе Артемий Панарин. В результате Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич получили штрафы. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил. Позже стало известно, что Артемий пропустит оставшиеся матчи регулярного чемпионата.
По информации источника, оба игрока связывались с Артемием Панариным, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке после драки. Том Уилсон не желал нанести повреждений. Они спросили о его самочувствии и узнали, что с ним действительно всё в порядке.
- 7 мая 2021
-
19:44
-
19:36
-
19:03
-
18:47
-
18:28
-
17:56
-
17:42
-
17:11
-
16:49
-
16:20
-
15:55
-
15:40
-
15:27
-
14:58
-
14:30
-
14:20
-
13:55
-
13:38
-
13:15
-
12:48
-
12:45
-
12:24
-
12:10
-
11:27
-
11:03
-
10:51
-
10:00
-
09:36
-
09:10
-
08:54
-
08:47
-
08:28
-
08:24
-
08:14
-
08:11