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Игроки «Кэпиталз» Уилсон и Овечкин связались с Панариным после драки в матче команд

Игроки «Кэпиталз» Уилсон и Овечкин связались с Панариным после драки в матче команд
Хоккей 0
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Нападающие «Вашингтона» Том Уилсон и Александр Овечкин связывались с нападающим «Рейнджерс» Артемием Панариным после инцидента в матче команд, сообщает инсайдер TSN.

Инцидент случился в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем подключились их партнёры по командам, в том числе Артемий Панарин. В результате Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич получили штрафы. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил. Позже стало известно, что Артемий пропустит оставшиеся матчи регулярного чемпионата.

По информации источника, оба игрока связывались с Артемием Панариным, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке после драки. Том Уилсон не желал нанести повреждений. Они спросили о его самочувствии и узнали, что с ним действительно всё в порядке.

Житник: 20 лет назад за атаку на Бучневича и Панарина Уилсон не получил бы и двух минут
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