Игроки «Вашингтона» Самсонов и Кузнецов включены в COVID-протокол НХЛ
Вратарь «Вашингтон» Илья Самсонов также включен в COVID-протокол НХЛ. В протокол ранее был добавлен его одноклубник Евгению Кузнецов. Оба игрока пропустили матч против «Нью-Йорк Рейнджерс» по дисциплинарным причинам, сообщает журналистка Саманта Пелл в "твиттере".
Ранее Самсонов уже присутствовал в протоколе в январе 2021 года.
По информации источника, форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов и его одноклубник вратарь Илья Самсонов были отстранены от матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за того, что оба игрока опоздали на командное собрание. Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт комментируя решение об отстранении отметил, что игроки должны должны соответствовать определённым ожиданиям, и должны нести за это ответственность.
Лавиолетт прокомментировал отстранение Кузнецова и Самсонова
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