Овечкин пропустит десятую игру в сезоне. Такого с ним не случалось с 2010 года

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит 10-й матч в сезоне из-за травмы, сообщает журналист Том Гуллити в «Твиттере». Нападающий не сможет помочь команде в матче с «Филадельфией», который состоится 8 мая.
Россиянин отсутствовал пять игр из-за травмы, а также четыре из-за протокола по коронавирусу. Предстоящая встреча станет десятой пропущенной в течение игрового года. В таком же количестве встреч Овечкин не играл в сезоне-2009/2010. В том сезоне хоккеист шесть раз не выходил на лёд из-за повреждения, а ещё на четыре игры был дисквалифицирован. Овечкин ни разу в карьере не пропускал большего числа игр за сезон.
Напомним, что 23 апреля форвард не доиграл матч с «Нью-Йорк Айлендерс» из-за повреждения. Эпизод произошёл за три минуты до конца основного времени. Овечкин подхватил шайбу у своих ворот, ускорился в средней зоне, после чего не смог опираться на правую ногу и уехал на смену.
4 мая Овечкин был заявлен на игру с «Нью-Йорк Рейнджерс» и провёл одну смену, после чего больше не появлялся на льду. Главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт сказал, что Овечкин почувствовал дискомфорт и не смог продолжить игру с «Рейнджерс».
- 7 мая 2021
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