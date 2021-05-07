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Игроки НХЛ Хишир и Майер выступят за сборную Швейцарии на предстоящем чемпионате мира

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Игроки НХЛ Хишир и Майер выступят за сборную Швейцарии на предстоящем чемпионате мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Нападающий команды НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майер, а также нападающий и капитан клуба «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир сыграют за сборную Швейцарии на ЧМ-2021, сообщает главный редактор San Jose Hockey Now Шэн Пэн в своём "твиттере".

Нападающий «акул» Майер сказал, что он выступит на чемпионате мира вместе с соотечественником Нико Хиширом. В составе «Шаркс» в этом сезоне Майер набрал 29 (10+19) очков при полезности «-6», приняв участие в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ. Хишир отметился 10 (6+4) баллами при полезности «-8» в 19 играх за свою команду.

На драфте НХЛ 2015 года Майер был выбран в 1-м раунде под общим 9-м номером командой «Сан-Хосе Шаркс». 23 июня 2017 года «Девилз» выбрали под 1-м номером Хишира.

Чемпионат мира пройдет пройдет в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня.

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