Игроки НХЛ Хишир и Майер выступят за сборную Швейцарии на предстоящем чемпионате мира

Нападающий команды НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майер, а также нападающий и капитан клуба «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир сыграют за сборную Швейцарии на ЧМ-2021, сообщает главный редактор San Jose Hockey Now Шэн Пэн в своём "твиттере".
Нападающий «акул» Майер сказал, что он выступит на чемпионате мира вместе с соотечественником Нико Хиширом. В составе «Шаркс» в этом сезоне Майер набрал 29 (10+19) очков при полезности «-6», приняв участие в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ. Хишир отметился 10 (6+4) баллами при полезности «-8» в 19 играх за свою команду.
На драфте НХЛ 2015 года Майер был выбран в 1-м раунде под общим 9-м номером командой «Сан-Хосе Шаркс». 23 июня 2017 года «Девилз» выбрали под 1-м номером Хишира.
Чемпионат мира пройдет пройдет в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня.
- 7 мая 2021
-
22:26
-
21:29
-
20:24
-
13:55
-
08:14
- 6 мая 2021
-
22:51
- 5 мая 2021
-
20:35
-
19:57
-
18:49
-
18:35
-
15:27
-
14:51
-
14:30
-
13:51
-
12:59
- 4 мая 2021
-
20:29
-
15:24
-
14:05
- 3 мая 2021
-
22:44
-
20:29
-
19:44
-
17:24
- 2 мая 2021
-
17:15
-
11:15
- 1 мая 2021
-
23:38
-
23:13
-
22:38
-
21:26
-
21:23
-
20:57
-
17:41
-
17:37
-
17:31
-
13:06
- 30 апреля 2021
-
22:53