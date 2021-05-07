Российский хоккеист Нестеров сможет выступать за Беларусь в официальных турнирах

Российский нападающий белорусского хоккейного клуба «Гомель» Герман Нестеров получил от международной федерации хоккея разрешение выступать за сборную Беларуси, сообщает сайт федерации хоккея Беларуси.



Международная федерация хоккея официально уведомила Федерацию хоккея Беларуси об утверждении смены спортивного гражданства лучшим хоккеистом прошедшего сезона чемпионата страны Германом Нестеровым. Отныне форвард имеет право выступать в составе национальной сборной Беларуси на турнирах, проходящих под эгидой ИИХФ – чемпионатах мира и олимпийских играх.



Ранее Герман Нестеров уже успел сыграть в составе национальной команды Беларуси в двух товарищеских встречах со сборной России, забросив одну шайбу. В матче с Германией Нестеров также отметился голом.



По итогам розыгрыша чемпионата Беларуси Нестеров набрал 55 (21+34) очков в 58 матчах за «Гомель», с которым выиграл серебряные медали чемпионата. Нападающий также был удостоен звания лучшего нападающего турнира.