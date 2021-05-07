Нападающий «Питтсбурга» Картер — о своём покере: шайба словно сама преследовала меня

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 8:4. Нападающий «Пингвинз» Джефф Картер забросил две шайбы в первом периоде, и по одной во втором и третьем. Автор покера прокомментировал свой успех.



«Я не знаю, что со мной произошло в этот вечер, если честно. Просто шайба словно сама преследовала меня. Раньше я делал несколько хет-триков. И когда вы забиваете три гола, то всегда надеетесь, что сможете забить и четвёртый. Но когда я раньше забрасывал третью шайбу, там оставалось немного времени. А теперь я сделал хет-трик уже на 25-й минуте. Так что я определённо шёл за четвертым голом», — приводит слова Картера сайт НХЛ.



«Пингвинз» одержали восьмую победу в последних 10 играх, у «Сэйбрз» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 8 мая команды сыграют между собой. Для обоих клубов это будет последняя игра в регулярном чемпионате.

«Питтсбург» обыграл «Баффало» благодаря покеру Картера