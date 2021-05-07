Уилсон — о драке в матче с «Рейнджерс»: даже не мог подумать, что эпизод так раздуют

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал массовую потасовку во время матча команды с «Рейнджерс» 4 мая. Инцидент случился в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем подключились их партнёры по командам, в том числе Артемий Панарин. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил.



«Я даже не мог подумать, что этот эпизод так раздуют. Для меня это был будничный игровой момент, обычная потасовка. Хоккеист соперника ткнул нашего вратаря, попал в него своей клюшкой. С юношеского возраста в хоккее учат вступаться за голкипера, чем я и занимался. Затем другой игрок прыгнул мне на спину. Я думаю, что любой человек сбросил бы его с себя на лёд… Вот о чем я думал в тот момент», — приводит слова Уилсона сайт НХЛ.



Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон получил штраф в размере $ 5 тыс. за удар форварда «Рейнджерса» Павла Бучневича. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит оставшуюся часть регулярного сезона из-за травмы, полученной в драке.

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