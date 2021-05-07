Тренер «Эдмонтона» считает, что Макдэвид не сильно расстроится, если не наберёт 100 очков

Нападающему «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду нужно набрать ещё четыре очка в последних четырёх играх регулярного чемпионата из 56 матчей, чтобы записать на свой счёт 100 очков за регулярное первенство сезона-2020/2021. Главный тренер команды Дэйв Типпет прокомментировал этот факт.



«Я буду выпускать его как обычно. Он хочет быть лидером команды, а мы говорим, что нам нужно играть в командный хоккей. Как ведущий игрок, он всё делает для этого, потому что понимает, какая ответственность лежит на нём. Он просто хочет играть. Если наберёт 100 очков — хорошо. Если нет — не думаю, что он сильно расстроится. Ему это нужно — убедиться в своей готовности к плей-офф. Мы не будем перегружать его, но и не намерены специально придерживать, снижать его игровое время. Есть определённые моменты командной игры, над которыми он хочет поработать. Его роль в этом велика, и он будет работать над ними», — приводит слова Типпета сайт НХЛ.



«Ойлерз» занимают второе место в Северном дивизионе, отставая на восемь очков от «Торонто Мэйпл Лифс». «Эдмонтон» уже гарантировал себе место в розыгрыше Кубка Стэнли.



После 52 матчей Макдэвид занимает первое место среди самых результативных игроков сезона в лиге с 96 (31+65) очками. Капитан «Эдмонтона» на 19 очков оторвался от ближайшего преследователя, своего одноклубника Леона Драйзайтля (77=28+49). В девяти из последних 10 игр Макдэвид набирал не меньше двух очков. Также на его счету в этом чемпионате 17 матчей, в которых он зарабатывал не менее трех баллов за результативность.



Напомним, Коннор Макдэвид стал первым игроком Национальной хоккейной лиги, набравшим 80 очков за 46 матчей или меньше. В прошлый раз подобное удавалось легендарному Марио Лемье, когда он набрал 80 очков за 45 игр регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-1996/1997.

Драйзайтль: стараемся играть на Макдэвида, чтобы он набрал 100 очков