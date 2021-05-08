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Уилсон рассказал об отношении к Панарину. Ранее хоккеисты подрались в матче НХЛ

Уилсон рассказал об отношении к Панарину. Ранее хоккеисты подрались в матче НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон рассказал, как относится к российскому нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину.

«Я думаю, что он игрок, который отлично подходит для игры. Он великая личность. Он чертовски хороший игрок, и мне нравится сражаться с ним. Я просто хотел отправить ему сообщение и узнать, как он», — приводит слова Уилсона журналист Стивен Вайно в своём «твиттере».

Напомним, в «Рейнджерс» — «Вашингтон» хоккеисты устроили массовую драку. Инцидент случился в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем подключились их партнёры по командам, в том числе Артемий Панарин. В результате Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич получили штрафы. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил. Позже стало известно, что россиянин пропустит остаток сезона

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