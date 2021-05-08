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Капризов набрал очки в 5 матче кряду, повторив личный рекорд по результативной серии в НХЛ

Капризов набрал очки в 5 матче кряду, повторив личный рекорд по результативной серии в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Анахайм Дакс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. В составе хозяев результативной передачей отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Таким образом, россиянин набрал 48-е (26+22) очко в НХЛ в 52 играх. К тому же, он набрал очки в пятом матче подряд, что является повторением его личного рекорда в лиге по результативной серии.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

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