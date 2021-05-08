«Вашингтон» проиграл «Филадельфии», у Орлова «-1»

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей дубль оформил Уэйд Эллисон и ещё по голу в свой актив записали Джоэль Фараби и Шон Кутюрье. Защитник Иван Проворов очков не набрал. За «Вашингтон» забивали Даниэль Спронг и Ти Джей Оши. Российский защитник Дмитрий Орлов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов и нападающий Евгений Кузнецов не принимали участие в матче, поскольку были включены в COVID-протокол НХЛ. Форвард Александр Овечкин пропустил матч из-за травмы.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.