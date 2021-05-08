Гол Капризова в овертайме принёс «Миннесоте» победу над «Анахаймом»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала на своём льду «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев льда в овертайме со счётом 4:3.

В основное время команды трижды обменялись голами – за «Миннесоту» забрасывали Виктор Раск, Нико Штурм и Йоэль Эрикссон Эк, а в составе «Анахайма» отличились Макс Комтуа, Адам Хенрик и Дерек Грант. Точный бросок российского форварда «Уайлд» Кирилла Капризова на 17-й секунде овертайма принёс хозяевам льда победу в этом матче.

Всего Капризов провёл на льду 17 минут 51 секунду и отметился также результативной передачей, заработав коэффициент полезности «+2». Теперь на его счету 49 (27+22) очков в 53 встречах текущего сезона.

Соотечественник Капризова из «Анахайма» — Александр Волков также заработал балл (0+1) за результативность, поучаствовав в голевой атаке Гранта. После обмена из «Тампы» за «Анахайм» он заработал 8 (4+4) очков.

«Миннесота Уайлд», набрав 73 очка в 53 встречах, занимает 3-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Анахайм Дакс» (42) – замыкает таблицу.