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Гол Капризова в овертайме принёс «Миннесоте» победу над «Анахаймом»

Гол Капризова в овертайме принёс «Миннесоте» победу над «Анахаймом»
Хоккей / НХЛ 0
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала на своём льду «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев льда в овертайме со счётом 4:3.

В основное время команды трижды обменялись голами – за «Миннесоту» забрасывали Виктор Раск, Нико Штурм и Йоэль Эрикссон Эк, а в составе «Анахайма» отличились Макс Комтуа, Адам Хенрик и Дерек Грант. Точный бросок российского форварда «Уайлд» Кирилла Капризова на 17-й секунде овертайма принёс хозяевам льда победу в этом матче.

Всего Капризов провёл на льду 17 минут 51 секунду и отметился также результативной передачей, заработав коэффициент полезности «+2». Теперь на его счету 49 (27+22) очков в 53 встречах текущего сезона.

Соотечественник Капризова из «Анахайма» — Александр Волков также заработал балл (0+1) за результативность, поучаствовав в голевой атаке Гранта. После обмена из «Тампы» за «Анахайм» он заработал 8 (4+4) очков.

«Миннесота Уайлд», набрав 73 очка в 53 встречах, занимает 3-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Анахайм Дакс» (42) – замыкает таблицу.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 мая 2021, суббота. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Комтуа (Зеграс) – 07:11' (5x5)   1:1 Раск (Капризов, Цуккарелло) – 08:06' (5x5)   2:1 Штурм (Бонино, Бьюгстад) – 18:26' (5x5)   2:2 Хенрик – 26:40' (5x5)   3:2 Эрикссон Эк (Фолиньо) – 52:01' (5x5)   3:3 Грант (Хенрик, Волков) – 54:14' (5x5)   4:3 Капризов (Эрикссон Эк, Сперджен) – 60:17' (3x3)
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