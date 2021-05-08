Капризов забил 11 голов в 11 последних матчах. Он лучший российский снайпер сезона НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов принёс победу своей команде в овертайме матча с «Анахаймом». Для россиянина эта шайба стала 27-й в сезоне и одиннадцатой в последних 11 проведённых матчах.
Капризов является лучшим российским снайпером этого сезона НХЛ. Его ближайшие преследователи — капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (24 гола) и форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич (20 шайб). В общем снайперском зачёте сезона Капризов сейчас делит 7-8 место с нападающим «Бостона» Брэдом Маршаном. Больше Кирилла в нынешней регулярке НХЛ забивают только шесть хоккеистов — Остон Мэттьюс (40), Коннор Макдэвид (31), Микко Рантанен (29), Алекс Дебринкэт (29), Тайлер Тоффоли (28) и Леон Драйзайтль (28).
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