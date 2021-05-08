Капризов установил рекорд «Миннесоты» по количеству голевых передач за сезон для новичков
24-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, отметившийся заброшенной шайбой и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (4:3 ОТ), обновил один из клубных рекордов.
Как сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», Капризов отдал 22-й результативный пас в текущем сезоне и обошёл по этому показателю рекордсмена «Уайлд» среди хоккеистов новичков – Филиппа Кубу.
Всего в игре с «Анахаймом» Капризов провёл на льду 17 минут 51 секунду и заработал коэффициент полезности «+2». Теперь на его счету 49 (27+22) очков в 53 встречах текущего сезона.
«Миннесота Уайлд», набрав 73 очка в 53 встречах, занимает 3-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Анахайм Дакс» (42) – замыкает таблицу.
Капризов забил 11 голов в 11 последних матчах. Он лучший российский снайпер сезона НХЛ
Рекомендуем вам
- 8 мая 2021
-
07:18
-
06:34
-
05:42
-
05:23
-
04:38
-
04:32
-
04:24
-
03:54
-
03:33
-
02:26
- 7 мая 2021
-
23:51
-
23:26
-
22:57
-
22:26
-
22:03
-
21:47
-
21:29
-
20:58
-
20:24
-
20:06
-
19:44
-
19:36
-
19:03
-
18:28
-
17:56
-
17:42
-
17:11
-
16:49
-
16:20
-
15:55
-
15:40
-
15:27
-
14:58
-
14:30
-
14:20
Партнерский контент
Рекомендуем вам