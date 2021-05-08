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Капризов установил рекорд «Миннесоты» по количеству голевых передач за сезон для новичков

Капризов установил рекорд «Миннесоты» по количеству голевых передач за сезон для новичков
Хоккей / НХЛ 0

24-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, отметившийся заброшенной шайбой и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (4:3 ОТ), обновил один из клубных рекордов.

Как сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», Капризов отдал 22-й результативный пас в текущем сезоне и обошёл по этому показателю рекордсмена «Уайлд» среди хоккеистов новичков – Филиппа Кубу.

Всего в игре с «Анахаймом» Капризов провёл на льду 17 минут 51 секунду и заработал коэффициент полезности «+2». Теперь на его счету 49 (27+22) очков в 53 встречах текущего сезона.

«Миннесота Уайлд», набрав 73 очка в 53 встречах, занимает 3-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Анахайм Дакс» (42) – замыкает таблицу.

Капризов забил 11 голов в 11 последних матчах. Он лучший российский снайпер сезона НХЛ
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