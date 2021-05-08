«Сент-Луис» вышел в плей-офф НХЛ, Тарасенко не поможет сборной России на ЧМ-2021

«Сент-Луис Блюз» набрал одно очко в матче с «Вегас Голден Найтс» и обеспечил себе место в Кубке Стэнли-2021, сообщает пресс-служба НХЛ в «твиттере».
«Блюз» стал последним, четвёртым клубом, который вышел в плей-офф из Западного дивизиона. «Сент-Луис» сыграет в Кубке Стэнли девятый раз в последних 10 сезонах.
После 52 игр «Блюз» набрали 57 очков и заняли четвёртое место в своём дивизионе. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
Также с Запада вышли в Кубок Стэнли-2021 «Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш» и «Миннесота Уайлд».
Ранее сообщалось, что российский форвард Владимир Тарасенко был готов помочь сборной России на чемпионате мира-2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня.
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