Кессел набрал 900-е очко. Он второй действующий хоккеист из США, кто достиг отметки

Американский нападающий «Аризоны Койотс» Фил Кессел в матче «Сан-Хосе Шаркс» отметился голом и результативной передачей, а также набрал 900-е очко в НХЛ и стал вторым действующим хоккеистом из США, кому удалось преодолеть эту отметку, сообщает пресс-служба НХЛ.

Всего у игрока 1121 матч. За это врем форвард забросил 390 шайб и сделал 510 результативных передач. В Истории США Кессел 13-й игрок, набравший900 очков в Национальной хоккейной лиге.

Среди действующих хоккеистов из США больше очков только у Патрика Кейна.

В текущем сезоне нападающий провёл 55 матчей и набрал 40 очков (19+21).

После 55 матчей «Аризона» занимает пятое место в таблице Западного дивизиона и потеряла шансы на попадание в плей-офф. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого диаизиона выйдут в Кубок Стэнли-2021.