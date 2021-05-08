Гуркин: уверен, что не будет проблем с адаптацией, всех прекрасно знаю

Нападающий «Автомобилиста» Ефим Гуркин поделился эмоциями от возвращения в екатеринбургский клуб.
«Заварухин возглавил клуб? Трудно сказать, повлияло это, или нет. Конечно, хорошо, что будет такой специалист в команде, который хорошо знает своё дело и проявил себя хорошо как тренер, как главный тренер. В Новосибирске я первый раз в жизни работал с ним, когда он был в амплуа главного тренера. И мне понравилось, как он себя ведёт, будучи главным. Очень рад, что он будет в нашей команде.
Романцев? Я даже не знал, что мы перешли из «Сибири» с ним в один день, сам удивился! Ходили разные слухи по поводу него, но я им не верил, поскольку доверяю только официальным источникам. А то, что он подписал контракт в итоге с «Автомобилистом» – это была для меня приятная неожиданность! Эта новость меня застала на трассе, когда я возвращался домой: ездили с женой к родственникам, навещали дедушку и прадедушку. И тут жена говорит: «Смотри, Даня Романцев тоже переходит в «Авто»!» Конечно, удивился! Данил – хороший нападающий, очень нам поможет!
Да, конечно, держал связь с партнёрами! Одна из хороших новостей для меня заключается в том, что не будет проблем с адаптацией в коллективе. Всех знаю прекрасно, даже новичков, которые пришли в клуб после моего ухода – и Захара Арзамасцева хорошо знаю давно, и Пашу Куликова. Мы одного года рождения, вместе в сборной играли, пересекались. А так, на протяжении прошлого сезона с Жорой Белоусовым всегда общался, Лёха Василевский тоже мне писал, звонил. Жду не дождусь, если честно, начала сезона. Очень хочется быстрее приехать в Автобанду!» – цитирует Гуркина официальный сайт «Автомобилиста».
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