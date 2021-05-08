Стэмкос: мы с Кучеровым близки к возвращению в состав

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился ожиданиями от восстановления после травмы.



«Перед нами всегда стояла задача восстановиться к первой игре плей-офф, и все указывает на то, что мы движемся в этом направлении. Это радует. Я чувствую себя намного лучше. Значительно лучше по сравнению с тем, что было две недели назад.



Кучеров и я очень близки к возвращению в состав. Психологически всегда проще восстанавливаться после травмы, когда рядом с тобой есть товарищ по несчастью. Всегда есть с кем обсудить проблемы. Мы работаем вместе перед тренировками, интенсивно занимаемся до того, как нас увидят журналисты.



Когда команда играет, мы находимся либо в тренажерном зале, либо проходим курс терапии. Мы очень рады, что у нас появится возможность выйти на лед в игровой ситуации. У нас довольно долго не было шанса поработать вместе на льду. Так что мы очень довольны.



Всегда обидно получать травму. К сожалению, в последнее время мне часто приходится иметь дело с травмами, и это очень расстраивает. Я больше всех хочу вернуться в строй. В первые дни после травмы настроение вообще никакое, не видно даже света в конце тоннеля. Потом начинаешь вставать, двигаться, восстанавливаться. Настроение улучшается, и жизнь налаживается», – цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ на русском языке.