Стэмкос: мы с Кучеровым близки к возвращению в состав

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился ожиданиями от восстановления после травмы.
«Перед нами всегда стояла задача восстановиться к первой игре плей-офф, и все указывает на то, что мы движемся в этом направлении. Это радует. Я чувствую себя намного лучше. Значительно лучше по сравнению с тем, что было две недели назад.
Кучеров и я очень близки к возвращению в состав. Психологически всегда проще восстанавливаться после травмы, когда рядом с тобой есть товарищ по несчастью. Всегда есть с кем обсудить проблемы. Мы работаем вместе перед тренировками, интенсивно занимаемся до того, как нас увидят журналисты.
Когда команда играет, мы находимся либо в тренажерном зале, либо проходим курс терапии. Мы очень рады, что у нас появится возможность выйти на лед в игровой ситуации. У нас довольно долго не было шанса поработать вместе на льду. Так что мы очень довольны.
Всегда обидно получать травму. К сожалению, в последнее время мне часто приходится иметь дело с травмами, и это очень расстраивает. Я больше всех хочу вернуться в строй. В первые дни после травмы настроение вообще никакое, не видно даже света в конце тоннеля. Потом начинаешь вставать, двигаться, восстанавливаться. Настроение улучшается, и жизнь налаживается», – цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ на русском языке.
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