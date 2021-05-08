Мартиньш Карсумс вернулся в рижское «Динамо»
Рижское «Динамо» объявило о подписании контракта с нападающим Мартиньшем Карсумсом, сообщает рижский клуб на официальном сайте.
Хоккеист выступал за «Динамо Рига» до 2013 года, после чего ушёл сначала в московское «Динамо», а затем в столичный «Спартак». Последний сезон игрок провёл в клубе «Крефельд» из Германии.
Всего в Континентальной хоккейной лиге хоккеист провёл 560 встреч, забросил 144 шайбы и отдал 149 результативных передач.
Напомним, что «Динамо» с 28 очками завершило сезон на последнем, 11-и месте в таблице Восточной конференции.
Победителем сезоне 2020/2021 стал омский «Авангард». В финальной серии Кубка Гагарина омичи обыграли ЦСКА в шести матчах. Решающую шайбу забросил нападающий Сергей Толчинский.
Рекомендуем вам
- 8 мая 2021
-
12:04
-
11:51
-
11:06
-
11:00
-
10:32
-
10:25
-
10:07
-
09:59
-
09:48
-
09:22
-
09:10
-
08:21
-
08:01
-
07:18
-
06:34
-
05:42
-
05:23
-
04:38
-
04:32
-
04:24
-
03:54
-
03:33
-
02:26
- 7 мая 2021
-
23:51
-
23:26
-
22:57
-
22:26
-
22:03
-
21:47
-
21:29
-
20:58
-
20:24
-
20:06
-
19:44
-
19:36
Партнерский контент
Рекомендуем вам