Мартиньш Карсумс вернулся в рижское «Динамо»

Рижское «Динамо» объявило о подписании контракта с нападающим Мартиньшем Карсумсом, сообщает рижский клуб на официальном сайте.



Хоккеист выступал за «Динамо Рига» до 2013 года, после чего ушёл сначала в московское «Динамо», а затем в столичный «Спартак». Последний сезон игрок провёл в клубе «Крефельд» из Германии.



Всего в Континентальной хоккейной лиге хоккеист провёл 560 встреч, забросил 144 шайбы и отдал 149 результативных передач.



Напомним, что «Динамо» с 28 очками завершило сезон на последнем, 11-и месте в таблице Восточной конференции.

Победителем сезоне 2020/2021 стал омский «Авангард». В финальной серии Кубка Гагарина омичи обыграли ЦСКА в шести матчах. Решающую шайбу забросил нападающий Сергей Толчинский.