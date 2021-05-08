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Мартиньш Карсумс вернулся в рижское «Динамо»

Мартиньш Карсумс вернулся в рижское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» объявило о подписании контракта с нападающим Мартиньшем Карсумсом, сообщает рижский клуб на официальном сайте.

Хоккеист выступал за «Динамо Рига» до 2013 года, после чего ушёл сначала в московское «Динамо», а затем в столичный «Спартак». Последний сезон игрок провёл в клубе «Крефельд» из Германии.

Всего в Континентальной хоккейной лиге хоккеист провёл 560 встреч, забросил 144 шайбы и отдал 149 результативных передач.

Напомним, что «Динамо» с 28 очками завершило сезон на последнем, 11-и месте в таблице Восточной конференции.

Победителем сезоне 2020/2021 стал омский «Авангард». В финальной серии Кубка Гагарина омичи обыграли ЦСКА в шести матчах. Решающую шайбу забросил нападающий Сергей Толчинский.

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