Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Ермак» обменял Мизюрина в «Авангард» в обмен на денежную компенсацию

«Ермак» обменял Мизюрина в «Авангард» в обмен на денежную компенсацию
Хоккей / КХЛ 0

Ангарский «Ермак» и омский «Авангард» совершили обмен, в результате омичи получили права на форварда Максима Мизюрина, а ангарцы – денежную компенсацию, сообщает официальный твиттер «Авангарда».

В прошедшем сезоне Высшей хоккейной лиги нападающий провёл 31 встречу и набрал 10 очков: забросил три шайбы и отдал семь результативных передач. «Ермак» завершил чемпионат на 23-м месте и не вышел в плей-офф.

«Авангард» же по итогам регулярки занял второе место в таблице Восточной конференции КХЛ, а в Кубке Гагарина омичи обыграли «Автомобилист» (4-1), магнитогорский «Металлург» (4-2), казанский «Ак Барс» (4-3), а в финале победили московский ЦСКА в шести матчах. Решающую шайбу забросил форвард Сергей Толчинский.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021