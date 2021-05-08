«Ермак» обменял Мизюрина в «Авангард» в обмен на денежную компенсацию
Ангарский «Ермак» и омский «Авангард» совершили обмен, в результате омичи получили права на форварда Максима Мизюрина, а ангарцы – денежную компенсацию, сообщает официальный твиттер «Авангарда».
В прошедшем сезоне Высшей хоккейной лиги нападающий провёл 31 встречу и набрал 10 очков: забросил три шайбы и отдал семь результативных передач. «Ермак» завершил чемпионат на 23-м месте и не вышел в плей-офф.
«Авангард» же по итогам регулярки занял второе место в таблице Восточной конференции КХЛ, а в Кубке Гагарина омичи обыграли «Автомобилист» (4-1), магнитогорский «Металлург» (4-2), казанский «Ак Барс» (4-3), а в финале победили московский ЦСКА в шести матчах. Решающую шайбу забросил форвард Сергей Толчинский.
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