«Ермак» обменял Мизюрина в «Авангард» в обмен на денежную компенсацию

Ангарский «Ермак» и омский «Авангард» совершили обмен, в результате омичи получили права на форварда Максима Мизюрина, а ангарцы – денежную компенсацию, сообщает официальный твиттер «Авангарда».

В прошедшем сезоне Высшей хоккейной лиги нападающий провёл 31 встречу и набрал 10 очков: забросил три шайбы и отдал семь результативных передач. «Ермак» завершил чемпионат на 23-м месте и не вышел в плей-офф.

«Авангард» же по итогам регулярки занял второе место в таблице Восточной конференции КХЛ, а в Кубке Гагарина омичи обыграли «Автомобилист» (4-1), магнитогорский «Металлург» (4-2), казанский «Ак Барс» (4-3), а в финале победили московский ЦСКА в шести матчах. Решающую шайбу забросил форвард Сергей Толчинский.