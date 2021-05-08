Игорь Кравчук: юниорской сборной не хватило надёжности. Дважды вели в финале и уступили

Экс-главный тренер юниорской сборной России Игорь Кравчук прокомментировал выступление сборной России на ЮЧМ-2021.



«В целом золотой матч с канадцами показался мне равным. К сожалению, не хватило надежности действий. Дважды вести в финале, но каждый раз давать сопернику возможность быстро сравнять счёт, а это ключевой недостаток такой важной игры.



Критика в адрес тренеров? Мне показалось, что сборная провела цельный турнир, она была управляемой. В финале с Канадой обратил внимание на тактическую выучку «Кленовых листьев». Они очень аккуратно и правильно встречали нас на синей линии, сами практически не допускали отрезов и контратак, взяв под контроль центр площадки.



Наверное, в условиях такой конкуренции нашей команде нужно было проще и надежней проникать в зону соперника, уходить от риска. Однако в каких-то моментах наши хоккеисты всё-таки рисковали, шли обрезы – и быстрые контратаки, в которых канадцы и забили решающие голы.



Сергей Светлов отметил талант крайних нападающих, а другие эксперты критиковали вратаря и защитников? Не могу не согласиться со Светловым – именно в линии центрфорвардов были определенные недоработки, которые затем поражали и оборону, и вратарей. Нужно признать, что в этом амплуа у нас есть проблемы, в той же КХЛ выбор качественных центрфорвардов с российским паспортом достаточно скромный. Это мы видим и по национальной сборной.

Причины? В хоккее есть два самых сложных амплуа – вратарь, который единственный проводит на льду все 60 минут и является половиной команды, и центрфорвард. Его можно сравнить с мостом через реку – без центрального, который призван завязывать всю игру, в хоккее никогда не будет командного движения, с одного «берега» площадки на другой.

Вырастить и воспитать центрфорварда – очень сложный процесс. Нужны тренеры, тонко понимающие игру, следящие за всеми современными тенденциями. Нужно и доверие молодым игрокам.



Взрослый чемпионат мира? Думаю, что травма Вадима Шипачева могла спутать карты при подготовке. Надеюсь, что в его отсутствие каждый из центров сделает шаг вперед, есть резервы и в НХЛ. Тут нужно помнить слова Павла Дацюка, который как-то сказал, что любой команде лучше иметь шесть центральных форвардов, чем шесть крайних. Он полностью прав: любой центр в силу своего кругозора и понимания хоккея всегда качественно сыграет и на фланге, и в обороне, тогда как отнюдь не каждый крайний нападающий закроет позицию в центре.



Вообще здесь классикой стали сборные Канады на последних Олимпиадах, когда они везли на Игры нападение, едва ли не на 50 процентов состоящее из центрфорвардов и обеспечивающее максимальную игровую гибкость. Было бы здорово, если бы и наши кадровые возможности позволяли так формировать национальные команды», – цитирует Игоря Кравчука Russia-hockey.ru.