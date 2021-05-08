Рооба – о трансфере: я продлил контракт в Финляндии, но он включал опцию, связанную с КХЛ

Новичок «Северстали» Роберт Рооба, ставший первым эстонцев в КХЛ, поделился эмоциями от перехода.

У меня всегда была мечта играть в КХЛ. Для меня было почетно играть в Финляндии, но теперь меня ждёт КХЛ. Это открывает двери для молодых игроков, которые имеют возможность увидеть, чего они могут достичь. У нас не так много хоккеистов, но когда есть пример того, что можно играть в хорошей лиге, это плюс для каждого.

В последние семь-восемь лет развивается хоккей в Эстонии. Главная проблема – это катки, у нас их не так много. Страна маленькая, а хоккей – не самый популярный вид спорта. Для катков нужно больше финансов со стороны частного сектора, а не только от правительства. То есть нужно искать людей, которым было бы интересно строить дворцы и вкладывать деньги в хоккей. Думаю, нам нужно просто продолжать работать и делать эти маленькие шажки вперед. В будущем я надеюсь, что хоккей будет более популярным видом спорта. Знаете, все вынесенные матчи КХЛ в Эстонии значили много для страны. Много людей следят за КХЛ, потому что Эстония раньше была частью Советского Союза. КХЛ находится близко к сердцам эстонских хоккейных болельщиков. Я надеюсь, что будет больше матчей КХЛ у нас, и следующим шагом станут катки. Так мы сможем привлечь в хоккей больше детей, и поддержка этого вида спорта станет только больше.

«Северсталь» участвовала в KHL World Games в Таллине? Я слышал, что количество детей, занимающихся хоккеем, стало больше после самых первых матчей КХЛ в Таллине. Безусловно, для нашего хоккея это большое событие.

Конечно, я готов помогать любым способами. Это моя ответственность, потому что я сын эстонского хоккея. Сейчас мое время помочь, чем смогу, сделать наш хоккей сильнее и наше будущее ярче. У нас есть несколько совместных проектов. Я даже организую летом лагеря для детей. Конечно, прошлым летом это было тяжело сделать из-за коронавируса, но это важное начинание.

Да, я продлил контракт в Финляндии, но он включал опцию, связанную с КХЛ. Я не переживаю из-за зарплаты, но агенту сказал о необходимости этой опции в моем контракте, чтобы воспользоваться шансом, когда он появится. Меня все устраивало в «Ювяскюля». Город и команда близки мне. Но я верил, что наступит время, когда появится возможность подписать контракт в КХЛ.

На днях уже я давал интервью на русском местной радиостанции. Вообще чувствую, что немного подзабыл язык. Но несколько интервью, несколько дней общения – и всё вернется. По этому поводу вообще не переживаю.



Как начал заниматься хоккеем? В Эстонии хоккей — не самый очевидный выбор для ребенка. Но для меня он был логичным, так как мой папа играл в хоккей. Я ходил на его матчи, влюбился в игру, и сам хотел попробовать. Отец всё еще в хоккее. Сейчас он генеральный менеджер национальных команд. Люди его называют «душой эстонского хоккея», потому что с его приходом многое изменилось. Для него хоккей — это вся жизнь, поэтому понятно, почему я здесь сейчас.

Мои родители многим пожертвовали ради моей карьеры. Я приехал в Финляндию в 15 лет, и не был готов жить сам по себе. Папа приехал со мной и начал работать таксистом, чтобы было на что жить. Позже он получил другую работу. Маме и папе из-за этого пришлось жить в разных странах несколько лет. Я очень благодарен им за эту возможность, и они также рады, что я смог подписать контракт в КХЛ.

Они очень скромные люди, никогда не покажут лишних эмоций, но это общая черта нашей нации. Конечно, они очень рады. Папа сначала порадовался, но потом решил напомнить, что нужно оставаться скромным и продолжать работать.

Последний сезон в Финляндии? Думаю, все мои усилия и работа позволили стать лучше. Все эти пять лет в «Ювяскюля» я работал над своей игрой, над возможностью забивать. В этом сезоне команда испытывала проблемы, происходила перестройка. Моя роль в команде выросла, тренеры доверяли мне. Уверенность росла, и я просто играл в свой хоккей. Не делал ничего экстраординарного, просто играл в свой хоккей.

— Яркко Иммонен, игравший в «Ак Барсе» — очень тихий парень, никогда много не говорит. У нас была традиция перед играми: перед тем как пойти на разминку, мы просили Яркко рассказать какую-нибудь историю о КХЛ.

Я посмотрел все шесть матчей финальной серии Кубка Гагарина, и был рад победе «Авангарда». В детстве я был, да и сейчас являюсь, большим поклонником Ильи Ковальчука. Мне понравилась энергия команды, да еще были два парня из Финляндии, поэтому мне хотелось, чтобы победил «Авангард».

Татуировки? Они все любимые! Я не делаю татуировки, чтобы просто сделать картинку на своей коже. Большинство из них очень личные. Каждая относится к какому-то событию в жизни. Мы, эстонцы, скорее атеисты, и верим в себя. Татуировки – это моя библия, история моего пути и того, кем я являюсь. В целом они важны для меня, они дают энергию, веру и уверенность. Через неделю будет время, и сделаю еще несколько. Татуировка, связанная с КХЛ? Я уверен, что так и будет. Одна должна будет напоминать о времени в России», – цитирует Рообу официальный сайт КХЛ.