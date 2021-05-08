Хоккейная сборная России вернулась с ЮЧМ, её встречали с флагом и мишками. Фото

8 мая юниорская сборная России по хоккею вернулась в Москву из Техаса (США) после участия в чемпионате мира. Команда Альберта Лещёва дошла до финала турнира, где уступила сборной Канады со счётом 3:5.

Нападающий сборной России Матвей Мичков в этой встрече набрал 3 (1+2) очка и стал лучшим бомбардиром турнира (12+4). 16-летний форвард признан самым ценным игроком юниорского чемпионата мира.

После турнира стало известно, что главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещёв войдёт в тренерский штаб первой сборной России в преддверии чемпионата мира по хоккею в Латвии.

Лучшие кадры встречи сборной России в аэропорту Шереметьево — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.