Паутов и Кукштель покинули сборную России

Сборная России продолжает подготовку к хоккейному чемпионату мира — 2021, который пройдет в Латвии. Защитник «Витязя» Юрий Паутов и нападающий «СКА» Павел Кукштель покинули сбор национальной команды, сообщает официальный «твиттер» Федерации хоккея России.



Игроки принимали участие в матчах Еврочелленджа олимпийской сборной России.

Штаб сборной пожелал игрокам удачи, а также подтвердил, что рассчитывает на хоккеистов в дальнейшем.



Павел Кукштель дебютировал за сборную России в матче со сборной Швейцарии 30 апреля, который завершился поражением российской национальной команды со счётом 1:3. Юрий Паутов стал серебряным призером кубка Кубка Петрова в сезоне-2019/2020 и получил звание Мастера спорта России. Паутов является воспитанником школы «Локомотива» и выпускником школы «Атланта».