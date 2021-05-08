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Паутов и Кукштель покинули сборную России

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Паутов и Кукштель покинули сборную России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Сборная России продолжает подготовку к хоккейному чемпионату мира — 2021, который пройдет в Латвии. Защитник «Витязя» Юрий Паутов и нападающий «СКА» Павел Кукштель покинули сбор национальной команды, сообщает официальный «твиттер» Федерации хоккея России.

Игроки принимали участие в матчах Еврочелленджа олимпийской сборной России.

Штаб сборной пожелал игрокам удачи, а также подтвердил, что рассчитывает на хоккеистов в дальнейшем.

Павел Кукштель дебютировал за сборную России в матче со сборной Швейцарии 30 апреля, который завершился поражением российской национальной команды со счётом 1:3. Юрий Паутов стал серебряным призером кубка Кубка Петрова в сезоне-2019/2020 и получил звание Мастера спорта России. Паутов является воспитанником школы «Локомотива» и выпускником школы «Атланта».

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