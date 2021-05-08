Мичков — о выступлении сборной на ЮЧМ-2021: серебром мы недовольны

8 мая юниорская сборная России по хоккею вернулась в Москву из Техаса (США) после участия в чемпионате мира. Нападающий российской национальной команды Матвей Мичков рассказал о самом эмоциональном моменте на турнире, а также оценил итоговый результат.



«Самый эмоциональный момент? Матч с канадцами, когда забивали голы. Очень запоминающийся момент. Что сделаю первым делом по возвращении домой? Тяжело сказать. Буду действовать по ситуации. Сейчас поедем в Новогорск, разгрузим форму, забудем об игре, а потом приступим к подготовке к новым турнирам. Довольны ли мы серебром? Нет», — сказал Мичков.



Ранее стало известно, что в Матвей Мичков вошёл в список трёх лучших игроков, которых сборная России выбрала в своей команде по итогам юниорского чемпионата мира 2021 года. Помимо него, лучшими были признаны Никита Чибриков и Сергей Иванов.

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