Мичков — о выступлении сборной на ЮЧМ-2021: серебром мы недовольны

8 мая юниорская сборная России по хоккею вернулась в Москву из Техаса (США) после участия в чемпионате мира. Нападающий российской национальной команды Матвей Мичков рассказал о самом эмоциональном моменте на турнире, а также оценил итоговый результат.
«Самый эмоциональный момент? Матч с канадцами, когда забивали голы. Очень запоминающийся момент. Что сделаю первым делом по возвращении домой? Тяжело сказать. Буду действовать по ситуации. Сейчас поедем в Новогорск, разгрузим форму, забудем об игре, а потом приступим к подготовке к новым турнирам. Довольны ли мы серебром? Нет», — сказал Мичков.
Ранее стало известно, что в Матвей Мичков вошёл в список трёх лучших игроков, которых сборная России выбрала в своей команде по итогам юниорского чемпионата мира 2021 года. Помимо него, лучшими были признаны Никита Чибриков и Сергей Иванов.
- 8 мая 2021
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