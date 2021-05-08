Овечкин впервые в карьере пропустит 11 игр в сезоне НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит 11-й матч в сезоне из-за травмы, сообщает журналист Саманта Пелл в «Твиттере». Нападающий не сможет помочь команде в матче с «Филадельфией», который состоится 9 мая.



Россиянин отсутствовал шесть игр из-за травмы, а также четыре из-за протокола по коронавирусу. Предстоящая встреча станет 11-й пропущенной в течение игрового года. Овечкин ни разу не пропускал более 10 игр. В последний раз хоккеист 10 раз не играл в сезоне-2009/2010. Тогда хоккеист шесть раз не выходил на лёд из-за повреждения, а ещё на четыре игры был дисквалифицирован.



Напомним, что 23 апреля форвард не доиграл матч с «Нью-Йорк Айлендерс» из-за повреждения. Эпизод произошёл за три минуты до конца основного времени. Овечкин подхватил шайбу у своих ворот, ускорился в средней зоне, после чего не смог опираться на правую ногу и уехал на смену.



4 мая Овечкин был заявлен на игру с «Нью-Йорк Рейнджерс» и провёл одну смену, после чего больше не появлялся на льду. Главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт сказал, что Овечкин почувствовал дискомфорт и не смог продолжить игру с «Рейнджерс».

Фетисов: сравнение Мичкова с Овечкиным в таком возрасте не имеет места быть