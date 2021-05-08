Нападающий «Сан-Хосе» Лабанк сыграет за сборную США на ЧМ-2021

Нападающий команды НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Кевин Лабанк сыграет за сборную США на ЧМ-2021, сообщает главный редактор San Jose Hockey Now Шэн Пэн в своём «твиттере».
Хоккеист заявил, что принял решение представлять национальную сборную Соединённых Штатов Америки на предстоящем турнире. В текущем сезоне нападающий провёл 53 матча за «Шаркс», набрав 26 (11+15) очков.
Лабанк был выбран в 2014 году в шестом раунде драфта под общим 171-м номером клубом «Сан-Хосе Шаркс». В 2012 году на мировом кубке вызова игрок стал обладателем серебряной медали вместе со сборной США, не набрав очков в пяти матчах. В 2013 году на юниорском чемпионате мира также стал обладателем серебряной медали, забив один гол в семи матчах.
Чемпионат мира пройдёт в столице Латвии Риге с 21 мая по 6 июня.
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