Эспозито: без Василевского «Тампа» набрала бы вдвое меньше очков

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и создатель клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Фил Эспозито поделился мнением о важности российского голкипера Андрея Василевского для клуба.



«Меня бросает в дрожь от мысли, где была бы «Тампа» без Василевского. Без него мы бы набрали около 50% из всех возможных очков. Он самый ценный игрок этой команды. На мой взгляд, для нас Василевский даже ценнее, чем Макдэвид для «Эдмонтона». Уверен, что «Ойлерз» попали бы в плей-офф и без Макдэвида. Но я даже не знаю, где была бы «Тампа» без Василевского», — приводит слова Эспозито сайт NHL.



Россиянин считается не только основным претендентом на «Везину» — награду, ежегодно вручаемую вратарю Национальной хоккейной лиги, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировавшему лучшую игру среди всех конкурентов, но и всерьёз рассматривается в качестве кандидата на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку своей команды.

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