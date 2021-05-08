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Тренер «Эдмонтона» — о Макдэвиде: в этом году он чаще бросает по воротам, хочет забить

Тренер «Эдмонтона» — о Макдэвиде: в этом году он чаще бросает по воротам, хочет забить
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Эдмонтона» Дэйв Типпетт прокомментировал игру нападающего клуба Коннора Макдэвида в этом сезоне. В четверг в матче с «Ванкувером», который «Ойлерз» проиграли 3:6, с передач Макдэвида были заброшены все три шайбы «Эдмонтона». В последних десяти встречах нападающий записал на свой счёт 27 (8+19) очков и 17 (7+10) в последних восьми.

«Я всегда считал его классным, настоящим снайпером, но летом прошлого года он очень хорошо поработал над разными аспектами игры. В частности, над броском. И в этом году он чаще бросает по воротам, хочет забить. Его бросок стал быстрее и хитрее. В его игре совсем мало слабых сторон и очень много сильных», — приводит слова Типпетта сайт НХЛ.

В 403 играх регулярных чемпионатов НХЛ первый номер драфта 2015 года набрал 565 (193+372) очков. В каждом из пяти последних сезонов он забрасывал не менее 30 шайб и набирал не менее 90 очков.

Макдэвиду нужно набрать ещё четыре очка в последних четырёх играх регулярного чемпионата из 56 матчей, чтобы записать на свой счёт 100 очков за регулярное первенство сезона-2020/2021. Ближайший шанс набрать очередные очки у форварда будет 9 мая в 05:00 по мск в матче с «Ванкувером».

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