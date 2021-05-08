Лавиолетт оценил сроки возвращения Овечкина в состав «Вашингтона»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал пропуск форвардом клуба Александром Овечкиным из-за травмы матча с «Филадельфией», который состоится 9 мая.



«Если бы Алекс был на 100 процентов здоров и готов играть, я бы не препятствовал его участию в матче. Сейчас выбор такой: либо игрок здоров на 100 процентов, либо не на 100 и находится в двух, трёх, четырёх днях до начала плей-офф. Вот тут ты и начинаешь взвешивать. Я не говорю, что он не сыграет с «Бостоном» 12 мая. На данный момент мне это неизвестно. Мы будем идти постепенно.



Не думаю, что ему нужно много времени на разогрев. Он уже на льду. Ребята, которые набирают очки, хотят почувствовать шайбу. Так что в случае с Овечкиным дело будет не в наборе формы», — приводит слова Лавиолетта сайт НХЛ.



Россиянин отсутствовал шесть игр из-за травмы, а также четыре из-за протокола по коронавирусу. Предстоящая встреча станет 11-й пропущенной в течение игрового года. Овечкин ни разу не пропускал более 10 игр. В последний раз хоккеист 10 раз не играл в сезоне-2009/2010. Тогда хоккеист шесть раз не выходил на лёд из-за повреждения, а ещё на четыре игры был дисквалифицирован.

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