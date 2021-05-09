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Шайба Кравцова помогла «Рейнджерс» обыграть «Бостон»

Шайба Кравцова помогла «Рейнджерс» обыграть «Бостон»
Хоккей / НХЛ 0

В Бостоне состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ. «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости одержали победу со счётом 5:4.

Все основные события происходили во второй части матча. Счёт был открыт во втором периоде, когда К’Андре Миллер вывел «Рейнджерс» вперёд. Но перед перерывом Ник Ритчи восстановил равновесие в счёте.

В начале третьего периода Давид Пастрняк вывел хозяев вперёд. Но в следующие 10 минут «Рейнджерс» забросили три шайбы, отличились Мика Зибанеджад, Алекси Лафренье и россиянин Виталий Кравцов. Далее уже Брэд Маршан сократил отставание «Бостона», но Зибанеджад следом оформил дубль. В концовке Патрису Бержерону удалось возродить интригу, но спастись хозяева не смогли.

Российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич сделал три результативные передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 мая 2021, суббота. 22:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Миллер (Ричардс, Хитил) – 26:21' (5x5)   1:1 Ритчи (Дебраск, Макэвой) – 38:12' (5x5)   2:1 Пастрняк (Маршан, Бержерон) – 40:21' (5x5)   2:2 Зибанеджад (Бучневич, Строум) – 45:22' (5x5)   2:3 Лафренье (Битетто, Бучневич) – 47:26' (5x5)   2:4 Кравцов (Строум, Джонс) – 49:36' (5x5)   3:4 Маршан (Крейчи) – 54:08' (5x4)   3:5 Зибанеджад (Бучневич) – 58:07' (5x5)   4:5 Бержерон (Грызлик, Макэвой) – 58:39' (5x5)
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