Шайба Кравцова помогла «Рейнджерс» обыграть «Бостон»

В Бостоне состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ. «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости одержали победу со счётом 5:4.
Все основные события происходили во второй части матча. Счёт был открыт во втором периоде, когда К’Андре Миллер вывел «Рейнджерс» вперёд. Но перед перерывом Ник Ритчи восстановил равновесие в счёте.
В начале третьего периода Давид Пастрняк вывел хозяев вперёд. Но в следующие 10 минут «Рейнджерс» забросили три шайбы, отличились Мика Зибанеджад, Алекси Лафренье и россиянин Виталий Кравцов. Далее уже Брэд Маршан сократил отставание «Бостона», но Зибанеджад следом оформил дубль. В концовке Патрису Бержерону удалось возродить интригу, но спастись хозяева не смогли.
Российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич сделал три результативные передачи.
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