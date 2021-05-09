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Том Уилсон получил травму в первом периоде матча «Вашингтон» — «Филадельфия»

Том Уилсон получил травму в первом периоде матча «Вашингтон» — «Филадельфия»
Хоккей / НХЛ 0
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 0:0. В одном из эпизодов нападающий столичного клуба Том Уилсон столкнулся коленом с форвардом «Филадельфии» Николя Обе-Кюбелю и покинул площадку для оказания медицинской помощи.

Напомним, в матче «Рейнджерс» — «Вашингтон» хоккеисты устроили массовую драку. Инцидент случился в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем подключились их партнёры по командам, в том числе Артемий Панарин. В результате Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич получили штрафы. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил. Позже стало известно, что россиянин не поможет команде в оставшихся матчах регулярного чемпионата.

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