Кирилл Капризов набрал 50-е очко в карьере в НХЛ

В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Анахайм Дакс».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче — 1:1. В составе хозяев результативной передачей отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Таким образом, россиянин набрал 50-е очко в карьере в НХЛ. На его счету 27 голов и 23 результативные передачи в 54 играх в лиге при коэффициенте полезности "+10".
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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
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