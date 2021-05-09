Хет-трик Штюцле помог «Оттаве» обыграть «Виннипег», у Зуба — передача

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей забивали Коннор Браун и Тим Штюцле (дважды). Российский защитник Артём Зуб отметился результативной передачей. Защитник Никита Зайцев не отметился результативными действиями. Нападающие Виталий Абрамов и Евгений Дадонов также не набрал очков в этой встрече.

За «Виннипег» забивали Мэйсон Эпплтон и Марк Шайфли.

В другом матче «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.