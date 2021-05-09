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Хет-трик Штюцле помог «Оттаве» обыграть «Виннипег», у Зуба — передача

Хет-трик Штюцле помог «Оттаве» обыграть «Виннипег», у Зуба — передача
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей забивали Коннор Браун и Тим Штюцле (дважды). Российский защитник Артём Зуб отметился результативной передачей. Защитник Никита Зайцев не отметился результативными действиями. Нападающие Виталий Абрамов и Евгений Дадонов также не набрал очков в этой встрече.

За «Виннипег» забивали Мэйсон Эпплтон и Марк Шайфли.

В другом матче «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 мая 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Браун (Мете, Пинто) – 10:13' (5x5)   0:2 Штюцле (Зуб) – 11:29' (5x5)   1:2 Эпплтон (Шайфли) – 20:55' (5x5)   1:3 Штюцле (Браун, Пинто) – 45:11' (5x5)   2:3 Шайфли (Уилер, Форборт) – 59:07' (5x5)   2:4 Штюцле (Браун) – 59:54' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
09 мая 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Эберле (Барзал, Комаров) – 18:01' (5x5)   1:1 Юнссон (Теннисон, Маклауд) – 24:58' (5x5)   2:1 Нельсон (Вальстрём, Ледди) – 29:00' (5x4)   3:1 Нельсон (Бейли, Бовиллье) – 32:40' (5x5)   4:1 Палмьери (Вальстрём, Пелеч) – 43:32' (5x5)   5:1 Барзал (Комаров) – 44:09' (5x5)
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