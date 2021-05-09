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«Флорида разгромила «Тампу», Василевский пропустил 5 голов

«Флорида разгромила «Тампу», Василевский пропустил 5 голов
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей хет-трик оформил Александер Веннберг и ещё по разу отличились Сэм Беннетт и Джонатан Юбердо. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 27 бросков. Форвард Никита Гусев не отметился результативными действиями. Единственную шайбу за «Тампу» забросил Люк Шенн. Российский защитник Михаил Сергачёв не набрал очков. Голкипер Андрей Василевский совершил 31 сейв и пропустил 5 голов.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 мая 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Веннберг (Форслинг, Уигар) – 11:44' (5x5)   2:0 Беннетт (Барков, Юбердо) – 23:07' (5x4)   2:1 Шенн (Гурд, Гудроу) – 24:52' (5x5)   3:1 Веннберг (Ватрано) – 32:54' (5x5)   4:1 Юбердо (Беннетт) – 34:53' (5x5)   5:1 Веннберг – 53:38' (5x5)
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