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«Коламбус» в результативном матче вырвал победу у «Детройта», Свечников набрал одно очко

«Коламбус» в результативном матче вырвал победу у «Детройта», Свечников набрал одно очко
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4

За «Коламбус» забивали Кэм Аткинсон, Оливер Бьёркстранд, Эрик Робинсон, Джек Рослович и Макс Доми. Российский защитник Владислав Гавриков и нападающий Михаил Григоренко очков не набрали.

В составе «Детройта» отличились Якуб Врана, Дэнни Декайзер, Сэм Ганье и Деннис Холовски. Российский нападающий Евгений Свечников отметился результативной передачей. Форвард Владислав Наместников завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В другом матче «Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:2.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 мая 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 4
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Врана (Холовски, Паник) – 06:40' (5x5)   1:1 Аткинсон (Лайне, Джонс) – 10:16' (5x5)   1:2 Декайзер (Расмуссен, Свечников) – 31:55' (5x5)   2:2 Бьёркстранд (Робинсон, Карлссон) – 33:15' (5x5)   3:2 Робинсон (Гербе) – 46:43' (4x5)   3:3 Ганье (Гронек, Юус) – 48:04' (5x4)   4:3 Рослович (Джонс, Лайне) – 54:45' (5x5)   4:4 Фильппула (Холовски, Врана) – 56:18' (5x5)   5:4 Доми (Бьёркстранд, Джонс) – 64:39' (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
09 мая 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Кулак (Бельзиль) – 03:34' (5x5)   0:2 Судзуки (Тоффоли, Питри) – 20:31' (5x5)   1:2 Энгвалль (Спецца, Холл) – 25:02' (5x5)   2:2 Нюландер (Таварес, Маззин) – 33:36' (5x5)   3:2 Марнер (Мэттьюс) – 36:33' (5x5)
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