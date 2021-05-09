Кирилл Капризов обновил личный рекорд по результативной серии в НХЛ

В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Анахайм Дакс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче — 3:1 в пользу «Миннесоты». В составе хозяев двумя результативными передачами отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Он набрал очки в шестом матче подряд и обновил личный рекорда в лиге по результативной серии.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.