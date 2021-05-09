Кирилл Капризов обновил личный рекорд по результативной серии в НХЛ
В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Анахайм Дакс».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче — 3:1 в пользу «Миннесоты». В составе хозяев двумя результативными передачами отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Он набрал очки в шестом матче подряд и обновил личный рекорда в лиге по результативной серии.
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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
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Кирилл дал сольный концерт в дополнительное время, а до этого отметился классным пасом. Отдайте ему «Колдер» уже сейчас!
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