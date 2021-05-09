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«Миннесота» в овертайме обыграла «Анахайм», у Капризова два ассиста

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде в овертайме победила «Анахайм Дакс» со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джаред Сперджен, Райан Хартман, Ник Бонино и Виктор Раск. Российский форвард Кирилл Капризов за 19.35 на площадке отдал две результативные передачи, три раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

За «Анахайм» голы забили Рикард Ракелль, Тревор Зеграс и Макс Комтуа. Нападающий Александр Волков за 12.33 на льду сделал один бросок по воротам, его показатель полезности составил «-1».

«Миннесота» одержала седьмую победу в последних 10 играх, у «Дакс» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Заключительные матчи регулярного сезона «Уайлд» проведут на выезде 13 и 14 мая с «Сент-Луис Блюз».